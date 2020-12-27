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На Кубани выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (924)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201227/1031528275/Na-Kubani-vyyavili-rekordnoe-chislo-novykh-sluchaev-COVID-19-za-sutki.html

С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 26 785 человек, в том числе у 2222 детей.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. За сутки в Краснодарском крае коронавирусная инфекция подтверждена у 190 человек, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает оперативный штаб региона.

"В Краснодарском крае зарегистрировано 190 заболевших коронавирусом. За последние сутки новые случаи инфекции выявили в 26 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего положительных результатов на коронавирус получено в Краснодаре – 56. В Сочи 16 инфицированных, в Тимашевском районе – 15, в Новороссийске – 12.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 471,9. В стационаре проходят лечение 1658 граждан, на дому – 6190.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 8459 человек. 108 летальных случаев. Выздоровели 6726 человек.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (924)

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