В Сочи сняты ограничения и реверсы на федеральных дорогах в новогодние праздники

Проезд временно возвращен к штатной четырехполосной схеме - по две в каждом направлении, как это было до начала ремонтных работ.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. С вечера 28 декабря до окончания новогодних каникул в границах городского округа Сочи сняты ограничения и реверсы на федеральных дорогах, проезд возвращен к штатной четырехполосной схеме, сообщает ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье".

Это стало возможным благодаря завершению первого этапа капремонта автодорожного моста через ручей на 191-м километре автомобильной дороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, который включал в себя ремонт левой стороны искусственного сооружения в районе пляжа "Красный штурм".

Решение о приостановке выполнения работ по второму этапу капитального ремонта с 28 декабря было принято в связи с увеличивающейся интенсивностью автомобильного движения в период новогодних выходных и праздничных дней. Возобновление работ, в ходе которых будет приведена в порядок правая сторона искусственного сооружения, начнется 12 января 2021 года.

"Все работы на мосту в районе городского пляжа "Красный штурм" планируется завершить 31 мая будущего года", – сказал начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор "Черноморье" Сергей Лысков.

Также в границах курорта Сочи на время новогодних каникул будут ликвидированы реверсивные схемы движения в центре поселка Лазаревского на 106-м километре и в микрорайоне Лоо на 155-м километре автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия. Возобновление работ здесь тоже начнется 12 января 2021 года.