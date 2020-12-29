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Из Абхазии в Россию экспортировано около 47 тысяч тонн цитрусовых

© Foto / пресс-служба краснодарской таможни
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Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Около 47 тысяч тонн цитрусовых ввезено в Россию из Абхазии, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Сбор мандаринов в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В предновогодние праздничные дни на российско-абхазской границе продолжает наблюдаться активный ввоз цитрусовых и другой сельхозпродукции из Республики Абхазия. На сегодняшний день на таможенном посту МАПП "Адлер" Краснодарской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении 46 тысяч 582 тонн мандаринов, 762 тонн хурмы, 907 тонн фейхоа", - отмечается в сообщении.

Для сравнения, в аналогичный период 2019 года было ввезено 12 тысяч 126 тонн мандаринов, 65 тонн хурмы и 398 тонн фейхоа.    

В сутки в среднем из Абхазии ввозится до 1200 тонн цитрусовых, таможенный контроль проходят более 200 грузовых транспортных средств.

Всего в этом году российские таможенники ожидают ввоза более 50 тысяч тонн цитрусовых из Абхазии.


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