Из Абхазии в Россию экспортировано около 47 тысяч тонн цитрусовых

Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Около 47 тысяч тонн цитрусовых ввезено в Россию из Абхазии, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

"В предновогодние праздничные дни на российско-абхазской границе продолжает наблюдаться активный ввоз цитрусовых и другой сельхозпродукции из Республики Абхазия. На сегодняшний день на таможенном посту МАПП "Адлер" Краснодарской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении 46 тысяч 582 тонн мандаринов, 762 тонн хурмы, 907 тонн фейхоа", - отмечается в сообщении.

Для сравнения, в аналогичный период 2019 года было ввезено 12 тысяч 126 тонн мандаринов, 65 тонн хурмы и 398 тонн фейхоа.

В сутки в среднем из Абхазии ввозится до 1200 тонн цитрусовых, таможенный контроль проходят более 200 грузовых транспортных средств.

Всего в этом году российские таможенники ожидают ввоза более 50 тысяч тонн цитрусовых из Абхазии.