Российские дипломаты: дисциплина помогла Уханю справиться с COVID-19

Год назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Главные факторы, которые помогли Ухани справиться с эпидемией, по мнению российских дипломатов, это дисциплина и помощь со всего Китая.

Дипломаты, которые занимались эвакуацией россиян из очага эпидемии дали интервью РИА Новости.

Впервые о коронавирусе стало известно ровно год назад, 31 декабря, возбудителем болезни стал новый коронавирус, инфекция получила официальное название COVID-19. Ухань 76 дней был отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля, в настоящее в городе нет ни одного зараженного коронавирусом.

"Самое главное слово в победе над эпидемией – это дисциплина. Китайцы, для которых "правило есть правило", его выполняют, не прячутся от властей, не прячутся от родственников… Дисциплина и помощь государства и народа - самое главное", - рассказал первый секретарь посольства РФ в Китае Максим Цыганков.

Дипломат рассказал, что когда они находились в Ухане и занимались эвакуацией россиян, в городе был организован воздушный коридор для доставки помощи.

"С семи часов утра и до семи вечера был воздушный коридор, в город самолетами доставляли полицейских, военных, медиков, питание, воду. Ночью вылетали иностранцы, а потом 12 часов практически каждую минуту садились самолеты. Помощь была со стороны центрального и региональных правительств, весь Китай объединился", - вспомнил Цыганков.

Его коллега первый секретарь посольства Константин Невежкин подчеркнул, что "это была не просто дисциплина, которая насаждается сверху, потому что будут какие-то карательные меры и санкции – у китайцев действительно очень развита самодисциплина".

"Мы имели возможность передвигаться по городу и на машине, и пешком. Мы видели, что возле некоторых жилых комплексов были натянуты ограничительные ленты, предупреждающие, что покидать территорию нельзя. Но во многих местах не было охранников, и все равно при этом люди не выходили, понимая, что эти требования обоснованны", - отметил Невежкин.