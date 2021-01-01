Диетолог рассказал, что надо пить 1 января

Как восстановиться после праздничного новогоднего застолья - актуальный вопрос для многих на утро 1 января.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Бурная новогодняя ночь часто оборачивается плохим самочувствием в первый день января. Поправить здоровье после неумеренного потребления еды и крепких напитков можно тоже с помощью напитков, но уже безалкогольных, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Для быстрого восстановления нужно пить много жидкости, советует Бобровский.

По его словам, лучше всего улучшает самочувствие чистая вода. Эффективны также напитки, которые пополнят дефицит водорастворимых витаминов и минералов.

"Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ. Далее – минеральная вода: берите столовую или лечебно-столовую, не сильно насыщенную микроэлементами. Надо брать либо слабогазированные, либо открыть крышку и дать постоять минут 20-30, чтобы избыточная газированность ушла и не раздражала стенки кишечника", – сказал врач-диетолог.

Также хорошо помогают восстановиться кефир и другие кисломолочные продукты. Можно взбодриться с помощью классического кофеина – кофе либо чая, но в умеренных количествах, посоветовал врач.

Зато традиционный рассол с утра пить не стоит, считает Бобровский. И от тоников тоже нужно отказаться: по словам врача, это самые "нехорошие утренние напитки".

Не приносит пользы и традиционный способ, когда "клин клином вышибают" и опохмеляются небольшим количеством спиртного. Это плохо сказывается на скорости восстановления и дальнейшем самочувствии, подчеркнул в беседе с Бобровский.