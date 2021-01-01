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Новогодний стол

Диетолог рассказал, что надо пить 1 января

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Как восстановиться после праздничного новогоднего застолья - актуальный вопрос для многих на утро 1 января.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Бурная новогодняя ночь часто оборачивается плохим самочувствием в первый день января. Поправить здоровье после неумеренного потребления еды и крепких напитков можно тоже с помощью напитков, но уже безалкогольных, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Для быстрого восстановления нужно пить много жидкости, советует Бобровский.

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По его словам, лучше всего улучшает самочувствие чистая вода. Эффективны также напитки, которые пополнят дефицит водорастворимых витаминов и минералов.

"Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ. Далее – минеральная вода: берите столовую или лечебно-столовую, не сильно насыщенную микроэлементами. Надо брать либо слабогазированные, либо открыть крышку и дать постоять минут 20-30, чтобы избыточная газированность ушла и не раздражала стенки кишечника", – сказал врач-диетолог.

Также хорошо помогают восстановиться кефир и другие кисломолочные продукты. Можно взбодриться с помощью классического кофеина – кофе либо чая, но в умеренных количествах, посоветовал врач.

Зато традиционный рассол с утра пить не стоит, считает Бобровский. И от тоников тоже нужно отказаться: по словам врача, это самые "нехорошие утренние напитки".

Не приносит пользы и традиционный способ, когда "клин клином вышибают" и опохмеляются небольшим количеством спиртного. Это плохо сказывается на скорости восстановления и дальнейшем самочувствии, подчеркнул в беседе с Бобровский.


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