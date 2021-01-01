19:51 01 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.88
  • EUR90.79
Поиск

В России запретили прыжки с причалов

© Sputnik / Максим Блинов
Новости
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/01/1031556837.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210101/1031556865/V-Rossii-zapretili-pryzhki-s-prichalov.html

Единые правила пользования базами для стоянок маломерных судов на территории России вступают в силу с 1 января 2021 года.

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. В России ввели новые правила пользования маломерными судами, согласно ним запрещается прыгать в воду с судов и причалов, сообщает РИА Новости.

"На акватории базы-стоянки запрещается... прыгать в воду с судов и причальных сооружений, купаться вне отведенных для этого мест; создавать при движении судна волнение, которое может вызвать повреждение других судов, плавучих средств, гидротехнических и причальных сооружений", - говорится в приказе МЧС России "Об утверждении правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации". Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что под базой (сооружением) для стоянок маломерных судов понимается комплекс инженерных сооружений, предназначенных для стоянки и обслуживания маломерных судов. Учет баз-стоянок и надзор за ними осуществляется территориальными органами Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), входящими в состав территориальных органов МЧС России.

"Строительство на территории базы-стоянки служебных помещений, причальных и гидротехнических сооружений, а также дорог и подъездных путей для подъезда пожарных автомашин к местам забора воды, стоянке судов и объектам на берегу должно быть обеспечено на основе проектной документации", - отмечается в приказе.

Кроме того, на базах-стоянках при размещении более 20 моторных маломерных судов должны быть места для заправки судов топливом, а также оборудование по локализации аварийных разливов нефтепродуктов на закрепленной акватории - например, боновые заграждения.

Новые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступили в силу на территории России с 1 января 2021 года: они запрещают эксплуатацию маломерных судов без спасательных жилетов на каждого находящегося человека на борту или при их неисправности.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Каким мы запомним 2020: самые яркие фото прошедшего года
Новогодние фейерверки осветили небо по всему миру
Рабочие будни и праздники: календарь на 2021 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться