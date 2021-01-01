В России запретили прыжки с причалов

Единые правила пользования базами для стоянок маломерных судов на территории России вступают в силу с 1 января 2021 года.

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. В России ввели новые правила пользования маломерными судами, согласно ним запрещается прыгать в воду с судов и причалов, сообщает РИА Новости.

"На акватории базы-стоянки запрещается... прыгать в воду с судов и причальных сооружений, купаться вне отведенных для этого мест; создавать при движении судна волнение, которое может вызвать повреждение других судов, плавучих средств, гидротехнических и причальных сооружений", - говорится в приказе МЧС России "Об утверждении правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации". Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что под базой (сооружением) для стоянок маломерных судов понимается комплекс инженерных сооружений, предназначенных для стоянки и обслуживания маломерных судов. Учет баз-стоянок и надзор за ними осуществляется территориальными органами Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), входящими в состав территориальных органов МЧС России.

"Строительство на территории базы-стоянки служебных помещений, причальных и гидротехнических сооружений, а также дорог и подъездных путей для подъезда пожарных автомашин к местам забора воды, стоянке судов и объектам на берегу должно быть обеспечено на основе проектной документации", - отмечается в приказе.

Кроме того, на базах-стоянках при размещении более 20 моторных маломерных судов должны быть места для заправки судов топливом, а также оборудование по локализации аварийных разливов нефтепродуктов на закрепленной акватории - например, боновые заграждения.

Новые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступили в силу на территории России с 1 января 2021 года: они запрещают эксплуатацию маломерных судов без спасательных жилетов на каждого находящегося человека на борту или при их неисправности.