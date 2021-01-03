Названы противопоказания для вакцинации от COVID-19

В России от коронавирусной инфекции привилось более 800 тысяч человек с начала вакцинации.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. При вакцинации от коронавируса у человека не должно быть симптомов ОРВИ и обострений хронических заболеваний, также не стоит злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, рассказал в интервью РБК инфекционист, главный врач медицинского центра "Лидер Медицина" Евгений Тимаков.

"У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания. Также в течение месяца до вакцинации не должно быть обострений хронических заболеваний", - сказал Тимаков.

Медик подчеркнул, что за три дня до вакцинации не стоит употреблять большое количество спиртного, жирной пищи и фастфуда.

К тому же, на процесс вакцинации может повлиять стресс, поэтому необходимо психологически подготовиться к прививке, отметил Тимаков.

"Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание", — отметил инфекционист.

Аллергикам желательно за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты, рекомендовал Тимаков.

Поставка российской вакцины "Спутник V" в Абхазию ожидается в конце января - начале февраля 2021 года, заявлял в интервью телеканалу RT президент республике Аслан Бжания.

Ранее, в сентябре 2020 года Абхазия запросила у России около двадцати тысяч доз вакцин от коронавируса "Спутник-V".

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