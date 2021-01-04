На Кубани зафиксировано более 180 новых случаев коронавируса

С начала пандемии на Кубани коронавирусная инфекция подтвердилась у 28479 человек, в том числе у 2311 детей, 19103 выздоровели, 992 человека скончались.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В Краснодарском крае диагноз коронавирус подтвердился у 187 человек, за сутки в ковидных центрах скончались 15 пациентов, сообщает оперштаб по региону.

Среди инфицированных за сутки - 85 мужчин, 102 женщины в возрасте до 96 лет, восемь детей, младшему из которых полгода.

В Краснодаре больше всего положительных результатов - 51. В Сочи - 17 новых пациентов.

В регионе с начала пандемии показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 501,8. С подтвержденным COVID-19 в стационарах находятся 1555 жителей, на дому лечатся 6829 кубанцев.

При этом продолжается наплыв туристов, которые выбрали местом отдыха в новогодние каникулы курорты Краснодарского края.

Так, по данным администрации Краснодарского края, с 30 декабря по 3 января отели горного кластера Сочи приняли более 60 тысяч гостей, канатными дорогами только за один день 2 января воспользовались более 10 тысяч человек.

Курорты принимают все необходимые меры для снижения санитарно-эпидемиологических рисков. В местах скопления людей ежедневно работает около 40 волонтеров, которые бесплатно раздают гостям маски и распределяют потоки туристов таким образом, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Всего с начала горнолыжного сезона на курортах силами волонтеров роздано более 70 тысяч средств индивидуальной защиты.

Обсерватор, открытый в Сочи для размещения туристов, у которых будут обнаружены симптомы COVID-19, до сих пор пустует. На настоящий момент ни у кого из прибывающих гостей не обнаружено признаков коронавирусной инфекции.

Оперштаб по Краснодарскому краю отмечает, что в аэропорту, на железнодорожных вокзалах Сочи дежурят медики и представители Роспотребнадзора. Всем прибывающим туристам измеряют температуру.

Если симптомы заболевания будут обнаружены, человек будет помещен в обсерватор, где будет находится на изоляции под наблюдением медиков до получения результатов тестирования. При положительном тесте туриста направят в ковидный госпиталь.