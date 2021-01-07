Консульский отдел посольства России в Абахазии закроется на карантин

Дипломатические работники ушли на новогодние каникулы с 28 декабря по 10 января. До этого прием граждан происходил по определенному графику.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. С 11 января 2021 года консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет вести прием граждан в связи с введением карантина. Об этом сообщается на официальной страничке посольства в Facebook.

Там же уточняется, что о дате возобновления работы будет дополнительное сообщение.

После начала пандемии коронавируса консульский отдел неоднократно приостанавливал прием граждан, а во время работы посетителей принимали по шесть человек одновременно, исключительно в медицинских масках. Те, у кого были признаки ОРВИ, к приему не допускались.

Читайте также: