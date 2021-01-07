Биткоин побил новый рекорд, превысив 40 тысяч долларов

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На долю самой популярной криптовалюты в мире, биткоина, приходится примерно 71,1 процента всего глобального рынка криптовалют.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Стоимость биткоина - превысила 40 тысяч долларов США, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 21:15 биткоин дорожает на 14,28%, до 40,158 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 14%, до 40,202 тысячи долларов.
Предыдущий рекорд в 30 тысяч долларов был побит 6 января.