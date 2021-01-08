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WhatsApp начнет работать по новым правилам через месяц

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Sputnik Абхазия
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С восьмого февраля в пользовательском соглашении мессенджера заработает пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik.  Все, кто пользуется мессенджером, должны будут принять новые условия. По ним Facebook получит, в частности, данные о номере телефона, сведения о транзакциях, информацию о мобильном устройстве. Несогласным с правилами заблокируют аккаунт.

Телефоны с логотипами приложения Instagram. Архивное фото
© Depositphotos / IgorTishenko
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В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В корпорацию Facebook также входят Instagram и Facebook Messenger.

Сейчас WhatsApp использует сквозное шифрование по умолчанию, но это не значит, что настройки сервиса максимально конфиденциальны.

Летом 2016 года WhatsApp провел изменения своей политики безопасности. Компания включила сквозное шифрование по умолчанию для более, чем миллиарда пользователей, скачавших его, став при этом крупнейшим в мире зашифрованным мессенджером. По заявлению Facebook, никто не может читать или извлекать данные из содержимого отправляемых пользователем сообщений. Единственные, кто могут получить к ним доступ, - это участники беседы и их телефоны, выступающие в качестве конечных точек в настройках шифрования.

 После ввода сквозного шифрования мессенджер призвал всех создавать резервные копии своих переписок, при этом не сообщив, что в облаке сообщения больше не защищаются сквозным шифрованием. Кроме того, WhatsApp может собирать информацию об уровне заряда батареи телефона, силе сигнала и операторе мобильной связи. Информация о местоположении также будет получена компанией, есть даже файлы cookie, которые отслеживают активность пользователя в настольной и веб-версиях приложения.

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