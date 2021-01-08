В Абхазии зафиксированы новые очаги лесных пожаров

Уже несколько недель МЧС республики борется с огнем в разных районах республики. Ситуация находится под личным контролем главы государства Аслана Бжания.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Локальные возгорания обнаружены в селе Бзыбь. Об этом сообщил начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба. По его словам для тушения огня на место были направлены два пожарных отделения.

Борьба с лесными пожарами ведется в Гагре уже несколько дней. Накануне огонь подобрался к жилым домам на расстоянии 100 метров, но силами МЧС стихию удалось побороть.

К вечеру 8 января начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба сообщил, что распространение пожара по направлению жилых домов, расположенных в Жоэкварском ущелье в Гагре, остановилось.

Сегодня огонь появился уже на территории Новоафонского лесничества. Пламя тушат работники лесной охраны и местные жители.

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По словам пресс-секретаря ведомства Романа Лабия, причина возгорания одна - человеческий фактор.

В шаге от катастрофы

Президенту Абхазии регулярно докладывает о мерах, предпринимаемых МЧС, глава ведомства Лев Квициния. Глава государства также находится в постоянном контакте с руководителями районов, на территории которых горят леса. Президент поручил главам регионов в случае необходимости организовать эвакуацию граждан.

Сложная ситуация сложилась в Гагрском районе - пять пожарных расчетов местного отделения МЧС несли службу у мест возгорания. Лесной пожар разгорелся четыре дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры. К утру 6 января огонь спустился к республиканской автотрассе Псоу-Ингур и стал причиной камнепада. К вечеру 7 января огонь в Гагре подобрался к жилым домам, власти города заявили о готовности эвакуировать жителей в случае необходимости. МЧС Абхазии настоятельно рекомендует не заниматься самопалом травы, потому что "это приводит к катастрофическим последствиям".

По данным министерства, полоса огня в Гагре растянулась на четыре километра вдоль автотрассы. В основном горел подлесок и сухостой, но была угроза, что пламя перекинется и на деревья.

Три дня назад пожар также возник в селе Псырхца Нового Афона, и за это время пламя успело дойти до села Анхуа. Как уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik главный лесничий РУП "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава, очаги возгорания находятся в труднодоступных для техники местах и горят сухостои, валежники, малые кустарники, листва.

"Позавчера был небольшой дождь и сейчас в местах, где прошел огонь, все тлеет, создавая дымовые завесы. Первые очаги были зафиксированы на колхозной территории села Псырхца, и огонь двинулся от северо-востока на северо-запад, обхватит гору. Туда технике не пройти и в борьбе с пожаром объединились жители Нового Афона, лесничие", - отметил Сичинава.

Он добавил, что тушение пожара в таких условиях несет опасность для людей, так как они могут оказаться в огненной ловушке. Сичинава также подчеркнул, что пожар нанес природе колоссальный ущерб и для точного определения его объемов ущерба необходимо создать специальную экспедицию.

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Справились за двое суток

Накануне были потушены пожары в Галском районе. Они разгорелись 4 января к 11 утра и происходили сразу в нескольких местах. Горели сухостой, орешники и папоротниковые поля. Огонь перекинулся на дома и деревянные постройки, в результате сгорели три жилых дома. К утру 5 января пожар удалось локализовать, но чуть позже огонь вспыхнул вновь. Местные жители стали активно поджигать траву, и огонь было уже не сдержать. В помощь галским спасателям отправились пожарные и спецтехника из Сухума, Агудзеры и Очамчыры. Основную часть работы выполняли вручную, так как к некоторым местам техника не могла проехать.

Все эти дни МЧС настоятельно просит граждан прекратить поджигать сухую траву на своих участках, так как это чревато серьезными последствиями.

"Природных источников возникновения лесных пожаров в Абхазии сейчас нет, они происходят именно по вине человека", - подчеркнул пресс-секретарь МЧС Роман Лабия.

С чего все началось

Вечером 13 декабря сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в лесу в селе Псахара Гагрского района. На место выехали два пожарных расчета, которым удалось предотвратить распространение огня на близлежащие дома. Однако из-за отсутствия подъезда спецтехники к очагу возгорания огонь распространился в горной местности. О пожаре в районе села Отхара Гудаутского района стало известно еще 12 декабря, но спасатели МЧС не смогли приступить к тушению пожара из-за труднодоступности очага возгорания. Тем не менее после четырех дней борьбы с огнем, очаги возгорания общей площадью 45 гектаров удалось локализовать.

А первого января сигнал о пожаре поступил на пульт управления МЧС от жителей села Мцара Гудаутского района. На место поднялись сотрудники лесничества и представители МЧС. Выяснилось, что горит сухостой, но пожарные не могут приступить к тушению возгорания из-за того, что труднодоступная местность и невозможно подогнать технику.

Через несколько дней в центре управления силами МЧС Абхазии также сообщили, что на территории страны лесной пожар обнаружен в горах в Гулрыпшском районе. Огонь не представлял опасности для жилых домов, так как находился от них на приличном расстоянии.

Члены общественной палаты Абхазии, обепокоенные сложившейся ситуацией, подготовили документ, в котором предлагают обратиться за помощью к России, "у соответствующих структур которой накоплен колоссальный опыт в тушении пожаров". Кроме того, общественники счтиают, что необходимо определить адреса и телефоны, по которым могут обратиться все, кто хочет оказать помиощь в сложившейся ситуации.