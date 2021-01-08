Анкваб продолжит лечение в научно-клиническом центре в Москве

Премьер-министр Абхазии был доставлен в Москву. Ему назначен курс интенстивной терапии в больнице Федерального медико-биологического агентства России.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Александр Анкваб в течение сегодняшнего дня, с момента перевода его из Гудаутской ЦРБ, прошел дополнительное обследование, включая лабораторный скрининг, которое позволило определить оптимальный курс лечения. Об этом сообщила пресс-служба правительства, уточнив, что состояние премьера стабильное, и перелет он перенес нормально.

"На данный момент Александр Анкваб получает все необходимое лечение, состояние стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики. Дыхательную недостаточность (ДН) специалисты классифицируют как нормальную, критерии состояния позволяют находиться на полном самостоятельном дыхании", - отмечено в сообщении. © Видео Ruptly / Medrxiv.org / US Department of defense В 22 странах Европы обнаружили "британский" штамм коронавируса

Тестирование на коронавирус глава правительства прошел 29 декабря, на следующий день ПЦР-диагностика выявила в его организме наличие вируса. 4 января Анкваб был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. По сообщению пресс-службы Кабмина, состояние пациента оценивалось как стабильное, без отрицательной динамики, но с необходимостью наблюдения в условиях стационара.

Уже седьмого января консилиум разнопрофильных медицинских специалистов Абхазии вынес решение о лечении премьера в специализированном медучреждении России во избежание осложнений.

Ранее, 27 декабря, коронавирус был выявлен и у президента Абхазии Аслана Бжания. По словам начальника Управления по связям со СМИ Администрации президента Алхаса Чолокуа, глава государства чувствует себя хорошо, продолжает работать дистанционно.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 6 января - 9465. Выздоровели 7196 человек, скончались 136.

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