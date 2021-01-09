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Twitter на постоянной основе заблокировал учетную запись Трампа

© Sputnik / Александр Кряжев
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Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram заморожены минимум на две недели после событий в Вашингтоне, когда протестующие ворвались в здание Капитолия.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", сообщает РИА Новости.

"После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в сообщении соцсети.

Cоцсеть напомнила, что никакие учетные записи не стоят выше правил и что платформу нельзя использовать для подстрекательству к насилию.

© AFP 2019 / POOL
Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram будут заморожены минимум две недели

"Планы будущих вооруженных протестов уже начали распространяться в Twitter и за его пределами, в том числе предложения дополнительных нападений на Капитолий США и здания капитолиев в штатах 17 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

На данный момент известно о 5 жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.


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