17:08 09 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.88
  • EUR90.79
Поиск

В России установили прожиточный минимум на 2021 год

© Sputnik / Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
21501
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/09/1031590381.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210109/1031590410/V-Rossii-ustanovili-prozhitochnyy-minimum-na-2021-god.html

Если раньше прожиточный минимум в России рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода.

СУХУМ, 9 янв Sputnik. Правительство России установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров – 10 022 рубля.
Постановление вступило в силу с 1 января.

С этого года прожиточный минимум в России устанавливается сразу на год, а не на квартал, как до этого. Кроме того, если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода.

© Видео РИА Новости
Путин удивился росту цен на базовые продукты в России

Так, с нового года это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.

Кроме того, в России изменили и методику расчета минимального размера оплаты труда. МРОТ теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты.

Ежегодное установление величины прожиточного минимума и МРОТ должно получать поддержку профсоюзов и работодателей.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Православные христиане празднуют Рождество
Протестный 2020-й: как это было в странах ближнего зарубежья
Рабочие будни и праздники: календарь на 2021 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться