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На борту упавшего индонезийского Boeing находились 65 человек

© Sputnik / Антон Денисов
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Крушение пассажирского самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air произошло в субботу 9 января близ острова Лаки.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air находились в общей сложности 65 человек, среди них 53 пассажира и 12 членов экипажа, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Detik.

© Sputnik / Владимир Сергеев
В Индонезии произошло крушение пассажирского самолета

"Министр транспорта Буди Карья Сумади подтвердил, что потерявший связь самолет Sriwijaya Air SJ182 потерпел крушение. По его словам, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа", - сообщил портал.

Ранее стало известно, что крушение пассажирского самолета произошло близ острова Лаки.

Сервис Flightradar24 сообщил в субботу, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.


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