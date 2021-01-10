Диетолог дала рецепт "антикоронавирусного" бутерброда

По данным Университета Джонса Хопкинса на 10 января, во всем мире подтверждено более 89,5 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Люди с поражением легких должны включить в свое меню жиры животного происхождения, а питание должно быть полноценным, рассказала "Российской газете" диетолог Ирина Дядикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист напомнила, что COVID-19 — очень коварный вирус. Дядикова призвала не придерживаться строгих ограничений в зимний период.

По ее словам, рацион должен содержать как белки, так и жиры животного происхождения. Для профилактики коронавируса диетолог рекомендовала приготовить "бутерброд здоровья". Для этого на хлеб нужно намазать пасту из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа.

Она напомнила, что издавна заболевания легких лечили жиром. Врач привела в пример такие народные средства как, барсучий, свиной или козий жиры — ими намазывали грудь или спину, а также пили вместе с молоком. Еще одно известное народное средство — сливочное масло с какао и медом. Однако, по словам Дядиковой, жир не стоит есть в большом количестве, так как вирус бьет по печени и поджелудочной. Поэтому стоит заменить жареную свинину или другой вид мяса на сливочное масло — оно легко усваивается. Лук, имбирь и чеснок, как подчеркнула специалист, имеют бактерицидные и иммуностимулирующие свойства. Их следует добавить в рацион.

Исследования показывают, что у многих людей есть недостаток витаминов D, E и группы B, а также цинка, кальция, магния и других микроэлементов, отметила Дядикова.

"К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя", — пояснила специалист.

Недостаток микроэлементов она предложила восполнить при помощи профилактического приема витаминов вместе с полноценным питанием.

Ранее британский врач Гита Мейкер-Кларк назвала продукты, которые помогают защититься от коронавирусной инфекции: по ее словам, в рацион необходимо включить свежие фрукты, овощи, а также снизить количество потребляемого сахара. Кроме того, следует есть продукты, содержащие витамин C: например, брюссельскую капусту, перец, цитрусовые и брокколи.

Диетолог Зинаида Медведева порекомендовала есть грибы, так как они усиливают защитное действие антител в слюне, а содержащийся в них селен помогает предотвратить повреждение леток. Она также посоветовала есть брокколи, оливковое масло, а также такие ягоды, как голубика и черника.