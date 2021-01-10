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Специалист рассказал, как перевести в цифру старые фото и видео

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Есть много приложений, с помощью которых можно оцифровать фотографии, восстановить цвет и в целом их осовременить.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Процесс осовременивания старых фото можно выполнить в несколько кликов, что намного проще, чем десять лет назад, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня обработка графических изображений может быть простой и приятной. Основным инструментом в программах выступает искусственный интеллект, который помогает не только распознать номер машины или лицо в толпе, но и воссоздать поврежденные фрагменты на любом медиаконтенте", - отметил специалист.

Программы есть в любом цифровом маркетплейсе - сначала надо отсканировать или сфотографировать материал, а затем применить необходимый режим в зависимости от ваших требований.

"Таким образом возможно очистить от помех старые цветные фотографии и видеоматериал, восстановить старые черно-белые элементы в фото и видео, а также придать цвет черно-белым медиаэлементам", - резюмировал Щельцин.


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