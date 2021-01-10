В Москве пройдут трехсторонние переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном

Перемирие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе было достигнуто в ночь на 10 ноября 2020 года совместным заявлением лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве России.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. По инициативе президента России Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"По инициативе президента РФ Владимира Путина 11 января 2021 года в Москве состоятся трехсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили также, что предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Лидеры трех стран планируют в ходе переговоров в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, уточняет пресс-служба Кремля.

Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.