Краснодарский аэропорт ограничил прием самолетов из-за снега

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Аэропорт Краснодара ограничил прием самолетов из-за усиления снега, вылеты 21 рейса задержаны, 10 бортов ушли на запасные аэродромы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Аэропорт Краснодар ограничил прием воздушных судов до 17:00 в связи с продолжающимся усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега", - говорится в сообщении.

Отменены также некоторые рейсы из Краснодара.

В воскресенье в ряде районов Кубани выпал снег.

Метеорологи Краснодарского края распространили штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий на территории региона.

До конца суток 10 января, а также в течение суток 11 января, утром и в первую половину дня 12 января местами в крае ожидают сильное налипание мокрого снега.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило о возможных проблемах, с которыми столкнутся гости и жители края в связи с сильными осадками в виде дождя, мокрого снега, снега и гололеда, а также ухудшением видимости на дорогах.