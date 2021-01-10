21:25 10 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.88
  • EUR90.79
Поиск

В России выявили "британский" штамм коронавируса

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (948)
32 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/0a/1031594961.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210110/1031594989/V-Rossii-vyyavili-britanskiy-shtamm-koronavirusa.html

Новую мутацию коронавируса, которая, по предварительным данным, заразнее обычного на 70 процентов, выявили в середине декабря в Британии.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1". Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Виталий Тимкив
В 22 странах Европы обнаружили "британский" штамм коронавируса

Она пояснила, что эту мутацию вируса выявили у одного человека при обследований россиян, вернувшихся из Великобритании.

В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Как позднее подтвердил местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.

Несмотря на то, что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что у него более высокая смертность или более тяжелое течение болезни.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (948)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Самый мощный за 80 лет снегопад парализовал Мадрид
Жители Мадрида чистят улицы от снега сковородками
Рабочие будни и праздники: календарь на 2021 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться