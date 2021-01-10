В России выявили "британский" штамм коронавируса

Новую мутацию коронавируса, которая, по предварительным данным, заразнее обычного на 70 процентов, выявили в середине декабря в Британии.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1". Об этом сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что эту мутацию вируса выявили у одного человека при обследований россиян, вернувшихся из Великобритании.

В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Как позднее подтвердил местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.

Несмотря на то, что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что у него более высокая смертность или более тяжелое течение болезни.

Читайте также: