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Названа причина снижения цены биткоина

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Sputnik Абхазия
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В пятницу биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 057 долларов.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Необходимость коррекции цены биткоина стала причиной ее значительного снижения, заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

Цена на самую популярную криптовалюту в мире за последний месяц выросла в два раза, достигнув нового исторического максимума. При этом без последующей коррекции. 

"Сегодня биткоин продолжает снижаться и достигал уровня 32500 долларов. Относительно максимума он уже упал на 22%. После роста в два раза за один месяц это не выглядит драматично, однако стоить вспомнить историю предыдущих циклов", -  отметил Гусейнов.

Он также подчеркнул, что рост валюты продолжается уже более 300 дней, коррекции более чем на 20% не было с марта 2020 года. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Дополнительными факторами, на мой взгляд, является сильное сопротивление по индексу доллара на уровне 90, исторические максимумы на американских рынках акций на фоне эпидемии коронавируса и при скромных темпах восстановления мировой экономики", - указал Гусейнов.

По словам эксперта, поддержать стоимость криптовалюты смогут новые фискальные и монетарные стимулы, а также успехи в борьбе с коронавирусом. 

В ходе сегодняшних торгов цена криптовалюты опускалась до уровня 32 538 долларов - минимума с 5 января.

По словам эксперта, если биткоин закроет месяц на текущем уровне, вероятность конца цикла роста увеличится. 


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