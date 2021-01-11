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Для российских миротворцев в Нагорном Карабахе возвели еще один городок

© Sputnik / Валерий Мельников
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В Степанакерте и населенном пункте Гетаван ранее были возведены в кратчайшие сроки два блочно-модульных городка.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Очередной блочно-модульный городок для российских миротворцев возвели специалисты материально-технического обеспечения Министерства обороны России в Нагорном Карабахе, сообщило ведомство

© Видео Минобороны России
Раздача гумпомощи школьникам Степанакерта

Всего в новый городок заселилось 60 человек. 

Блочно-модульные городки укомплектованы мебелью, а также бытовой техникой. На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

В Нагорном Карабахе также продолжается работа по разминированию территории.

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России используют при очистке окраин Степанакерта современные робототехнические комплексы "Уран-6", чтобы обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ.

С 23 ноября 2020 года российскими подразделениями очищено от неразорвавшихся боеприпасов около 479,2 гектара территории, 182,8 километра дорог, 710 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обнаружено и обезврежено более 23 тысяч взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. 


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