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Горбачев: ООН - это главное детище победы над фашизмом

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210111/1031605411/Gorbachev-rasskazal-kak-dolzhna-razvivatsya-OON-.html

Экс-президент СССР ответил на вопрос о том, как повлияла пандемия на отношения между странами и каково в мире влияние ООН, спустя 75 лет после ее создания.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. ООН - это главное детище победы над фашизмом. Об этом заявил в интервью РИА новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он призвал беречь организацию, а также реформировать ее к произошедшим в мире изменениям.

Горбачев уточнил, что есть условие, без которого развитие ООН невозможно: "Необходимо восстановить доверие между ведущими державами".

Политик также высказал мнение, что Россия достойно отметила в 2020 году 75-летие Победы, напомнила об уроках войны, об основах послевоенного устройства мира.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Организация Объединенных Наций (ООН) — это международная организация, которая была создана для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. Основы деятельности организации и структура разрабатывались в годы Второй мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название "Объединенные Нации" было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций, подписанной 1 января 1942 года.

Устав ООН был утвержден на Сан-Францисской конференции, проходившей с апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года представителями 50 государств, затем к ним присоединилась Польша. 24 октября, когда Устав вступил в силу, отмечается как День Организации Объединенных Наций.

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