Опубликовано трехстороннее заявление по Карабаху

Документ был подписан в Кремле по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Николы Пашиняна.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Рабочая группа России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха до 30 января проведет первое заседание. Об этом говорится в тексте заявления лидеров трех стран, принятом по итогам переговоров. Они длилась более четырех часов.

Объединяющие проекты

Владимир Путин подчеркнул, что в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики Карпабаха.

"Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу»,— сказал Путин.

Президент сообщил, что Российская миротворческая группировка в Нагорном Карабахе выполняет свои обязательства перед обеими сторонами и добавил, что в регион уже вернулось свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев.

По словам Алиева, разблокировка транспортных коммуникаций отвечает интересам Еревана и Баку. "Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей", - отметил азербайджанский лидер.

Он считает, что подписанное в Москве трехстороннее заявление открывает огромные перспективы. В частности, есть надежда, что соседние страны активно включатся в создание транспортной инфраструктуры на юге Кавказа.

Остались незавершенные вопросы

Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта соблюдается, но окончательный статус региона не решён. Об этом заявил Никола Пашинян по итогам встречи. Глава армянского правительства поблагодарил президента России за усилия по восстановлению стабильности в регионе конфликта. При этом в переговорах по карабахскому урегулированию остаётся много вопросов, требующих решения, отметил он.

Ранее Пашинян отметил необходимость продолжения работы по обмену военнопленными, захваченными в Нагорном Карабахе.

Переговоры проходили за закрытыми дверями и длились почти четыре часа. В начале встречи выступил российский лидер и отметил, что Москва дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с Азербайджаном и Арменией. Путин поблагодарил своих коллег за позитивное восприятие посреднических усилий российской стороны по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Как подчеркнул президент, достигнутые в ноябре 2020 года договоренности последовательно реализуются и это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.

Отдельно Владимир Путин сообщил, что Россия и Армения, несмотря на трудности прошлого года, увеличили взаимный товарооборот, и отношения между Москвой и Ереваном остаются союзническими.

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