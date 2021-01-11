00:02 12 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.52
  • EUR90.81
Поиск

Назван срок, когда Россия сможет справиться с коронавирусом

© Sputnik / Павел Бедняков
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (950)
31611
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/0b/1031616311.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210111/1031616775/Nazvan-srok-kogda-Rossiya-smozhet-spravitsya-s-koronavirusom-.html

В России коронавирусом инфицированы более 3,4 миллиона человек, из которых 2,8 миллиона выздоровели и свыше 62 тысяч скончались.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Приблизительно к концу лета России удастся справиться с пандемией коронавируса, считает главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев, пишет РИА Новости. 

"Я думаю, что это все закончится практически где-то к концу лета", — сказал ученый в эфире телеканала "Россия 24".

В мире выявили почти 89 миллионов случаев заражения коронавирусом, из которых более 1,9 миллиона человек скончались. 

По данным главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, в республике по состоянию на 11 января более двух тысяч человек переносят активную стадию заболевания COVID-19.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (950)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снова Китай: массовое тестирование на COVID-19 из-за новых случаев заражения
Подписание совместного заявления Путина, Алиева и Пашиняна о развитии Нагорного Карабаха
Рабочие будни и праздники: календарь на 2021 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться