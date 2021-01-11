Назван срок, когда Россия сможет справиться с коронавирусом

В России коронавирусом инфицированы более 3,4 миллиона человек, из которых 2,8 миллиона выздоровели и свыше 62 тысяч скончались.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Приблизительно к концу лета России удастся справиться с пандемией коронавируса, считает главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев, пишет РИА Новости.

"Я думаю, что это все закончится практически где-то к концу лета", — сказал ученый в эфире телеканала "Россия 24".

В мире выявили почти 89 миллионов случаев заражения коронавирусом, из которых более 1,9 миллиона человек скончались.

По данным главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, в республике по состоянию на 11 января более двух тысяч человек переносят активную стадию заболевания COVID-19.