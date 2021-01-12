ВОЗ дала прогноз по коллективному иммунитету к COVID-19

В ВОЗ рекомендуют соблюдать меры предосторожности против коронавируса как минимум до конца года, пока не завершится вакцинация тех, кто входит в группы риска.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Достичь коллективной иммунизации от COVID-19 в 2021 году не получится, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди", — сказала она на брифинге.

Сваминатан призвала быть терпеливыми, потому что еще год назад сложно было представить, что в мире будет сразу несколько вакцин.

Почти 89 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в мире. Более 1,9 миллиона человек скончались.

По данным главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, в республике по состоянию на 11 января более двух тысяч человек переносят активную стадию заболевания COVID-19.