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Специалисты оценили опасность COVID-19 с 18 мутациями

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Говорить об отличиях пока бессмысленно, потому что пока выявлен только один случай, заявил вице-президент Международной Академии наук и руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

Он подчеркнул, что новые версии коронавируса могут приобрести специфические особенности в случае, если распространятся по всему миру.

Однако принципиально важных изменений антигенной структуры из-за этих мутаций не будет.

"Те вакцины, которые сейчас предложены, они вполне эффективны против этих штаммов", — сказал Зуев в комментарии "360".

Ранее российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка, идентичные тем, которые ранее были найдены у датских норок.


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