Маск назвал советского конструктора Королева великолепным

Главному конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву во вторник исполнилось бы 114 лет.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал советского конструктора Сергея Королева великолепным, написав это по-русски в своем Twitter.

"Он был великолепен", - написал Маск в ответ на сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения советского конструктора.

Он был великолепен — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021

Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.