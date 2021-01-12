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Маск назвал советского конструктора Королева великолепным

© AFP 2019 / Joe Raedle/Getty Images
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210112/1031621648/Mask-nazval-sovetskogo-konstruktora-Koroleva-velikolepnym.html

Главному конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву во вторник исполнилось бы 114 лет.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал советского конструктора Сергея Королева великолепным, написав это по-русски в своем Twitter. 

"Он был великолепен", - написал Маск в ответ на сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения советского конструктора.

Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.


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