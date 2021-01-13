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Массовая вакцинация в России может начаться со следующей недели

© Sputnik / Павел Бедняков
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (953)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210113/1031627798/Massovaya-vaktsinatsiya-naseleniya-Rossii-mozhet-nachatsya-so-sleduyuschey-nedeli.html

Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря 2020 года.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всего населения со следующей недели, сообщает РИА Новости.

"Со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, надо подготовить соответствующую инфраструктуру", - передает агентство слова президента России.

Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

© Sputnik / Ilya Pitalev
Вакцинацию "Спутник V" прошли более 1,5 миллиона человек

Сделать прививку могут совершеннолетние люди, без хронических заболеваний из списка противопоказаний, и если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (953)

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