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Twitter разблокировал учетную запись вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210115/1031635673/Twitter-razblokiroval-akkaunt-vaktsiny-Sputnik-V.html

Вечером 14 января при посещении аккаунта "Спутник V" в Twitter появлялось сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Twitter разблокировал учетную запись российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Kacper Pempel
Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V"

При входе в аккаунт в приложении или с сайта сообщение об ограничении доступа больше не появляется.

Как объяснили в Twitter, страницу заблокировали из-за попытки несанкционированного доступа к ней с территории США.

Об ограничении доступа к аккаунту вакцины ранее в четверг сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). При посещении страницы "Спутник V" в Twitter появлялось сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено.

"Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США", – написали разработчики.

"Большое спасибо, Twitter! Пожалуйста, подписывайтесь на наш эккаунт, чтобы узнать, как "Спутник V" помогает бороться с COVID-19, спасая жизни и способствуя восстановлению экономики", – добавили они.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, произведенная в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

 


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