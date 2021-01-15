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Россия начала выход из Договора по открытому небу

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
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ДОН был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН), сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

ДОН действует с 2002-го и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. США 22 ноября 2020-го, как заявили в МИД РФ — "под надуманным предлогом", вышли из договора.

"Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США. В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН", — говорится в комментарии на сайте МИД.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

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