В России умерли 590 человек с COVID-19 за сутки

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 544 623 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. За последние сутки в России умерли 590 человек с COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

За весь период пандемии зафиксировано 65 085 летальных исходов. Всего выздоровел 2 936 991 человек.

В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 32. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 401.

За последние сутки в России выявлено 24 092 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 590 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 311 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 10378 человек. 151 летальный случай. Выздоровели 8130 человек.