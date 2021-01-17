Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии

Во вторник, 19 января – Крещение Господне, неотъемлемой частью этого праздника является купание в открытых водоемах.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Нужно выбирать для крещенского купания специально оборудованные места и заранее готовиться к погружению в прорубь, чтобы не замерзнуть, выбравшись из воды, посоветовал врач -терапевт Алексей Хухрев. Об этом сообщает РИА Новости

"Очень важно после того, как вы вылезли из проруби, встать на что-то теплое. Бывалые люди стелют овчинный тулуп. Надо быстро растереться и одеться", – сказал врач.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше вообще воздержаться от купания на морозе, добавил он.

"Резкая смена температуры может вызвать спазм, в том числе коронарных артерий, спровоцировать инфаркт и все, что угодно", – объяснил Хухрев.

Также категорически не рекомендуется окунаться в прорубь людям в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнул врач.

В этом году во время крещенских купаний следует соблюдать особые предосторожности, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Лучше выбирать для погружения в купель то время, когда людей возле нее будет меньше всего, посоветовал Хухрев.

"Коронавирус никуда не ушел, можно заразиться. Поэтому лучше прийти попозже или пораньше, когда никого нет", – заключил он.

19 января христиане отмечают Крещение Господне, в этот день многие отдают дань старинной традиции и окунаются в воду.