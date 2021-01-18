Один человек погиб из-за схода лавины в Домбае

Пласт снега обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара, накрыв два пункта проката горнолыжного снаряжения.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Спасатели извлекли тело одного погибшего в результате схода лавины на Домбае, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Лавина сошла на курорте Домбай в понедельник 18 января, в МЧС отмечали, что под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. Ранее участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут.

"К сожалению, в ходе поисково-спасательных работ спасатели извлекли одного погибшего", - говорится в сообщении МЧС.

В противолавинной службе не исключали, что снег сошел после сейсмического воздействия другой лавины, спущенной принудительно.