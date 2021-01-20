ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19 за неделю

Общее число умерших от коронавирусной инфекции с мире с начала пандемии превысило два миллиона человек.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Рекордное количество смертей от COVID-19 зафиксировано в мире за прошедшую неделю - 93 тысячи случаев, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего в мире выявлено более 93 миллионов случаев заболевания COVID-19. За прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, самое большое число заболевших — 24,4 миллиона — выявлено в США. На втором месте Индия с 10,5 миллиона заболевших, замыкает тройку Бразилия, где выявили 8,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.

В России, по последним данным оперативного штаба, зафиксировали 3,612 миллиона случаев заболевания COVID-19, 3,002 миллиона человек выздоровели, 66 623 пациента умерли.

В Абхазии общее число выявленных случаев коронавируса по состоянию на 19 января 10784 человек. 152 летальных случая. Выздоровели 8513 человек.