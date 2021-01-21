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Минфин России предложил изменить порог ввоза товаров при повторном въезде в ЕАЭС

© Sputnik / Александр Кондратюк
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Sputnik Абхазия
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Правила въезда в ЕАЭС действуют и на российско-абхазской границе. Согласно решению Евразийской экономической комиссии, из Абхазии в Россию одному человеку разрешено вывозить не больше 25 килограммов сельхозпродукции без оформления декларации.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Минфин России предложил с 1 июля снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца - до 50 евро и 10 килограммов, проект соответствующего решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает РИА Новости.

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С 1 января 2019 года нормы, в пределах которых товары для личного пользования могут ввозиться физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей, составляют 500 евро и 25 килограммов. Согласно документу, Минфин предлагает сохранить эту норму для первого въезда в течение месяца, а для второго и последующих снизить.

"С 1 июля 2021 года – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 килограммов одним физическим лицом один раз в течение ‎одного календарного месяца; стоимость не превышает сумму, эквивалентную 50 евро, и (или) вес не превышает 10 килограммов при втором и последующем случаях ввоза товаров одним физическим лицом в течение одного календарного месяца", - говорится в документе.

Правила въезда в ЕАЭС действуют и на российско-абхазской границе. Без оформления декларации можно провозить не более 25 килограммов сельхозпродукции. В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее четырех евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы. К тому же при ввозе сельхозпродукции свыше пяти килограммов обязательно наличие фитосанитарного сертификата.

 


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