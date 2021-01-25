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Сбербанк России планирует запустить платформу для выпуска сберкоина

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210125/1031697783/Sberbank-Rossii-planiruet-zapustit-platformu-dlya-vypuska-sberkoina.html

В первую очередь новую технологию банк планирует применять в области цифровых векселей.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Сбербанк России подал заявку в ЦБ на регистрацию платформы для выпуска собственной криптовалюты - сберкоина, рассчитывает на ее запуск к весне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова.

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"С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена", - сказал Попов.

По его словам, цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке, и в том числе одним из возможных финансовых активов будет являться фиатный коин на рубль. Технологически банк готов к выпуску и работе с этим инструментом, пояснил Попов.

Внутри банка технологию уже протестировали и отмечают ее удобство для клиентов. В первую очередь новую технологию банк планирует применять в области цифровых векселей.

"Самое простое применение - цифровой вексель. Как нам кажется, замена бумажного векселя на электронный открывает большие возможности", - добавил Попов.

В августе прошлого года Попов говорил, что банк может выпустить стейблкоин с привязкой к рублю, который может стать инструментом расчетов за другие цифровые финансовые активы. В ноябре глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты - сберкоина, и может начать эксперимент в 2021 году.

Тогда же, осенью, глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин высказывал мнение, что сберкоин может стать средством для управления бонусами и подписками внутри экосистемы "Сбера" - в таком случае все клиенты банка смогут стать автоматически владельцами сберкоина.

Стейблкоин (от англ. stablecoin) - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.


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