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В ВОЗ рассказали о судьбе коронавируса

© AP Photo / Darko Vojinovic
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (975)
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Sputnik Абхазия
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В истории бывало, что эпидемии приобретали локальный характер и затягивались на многие годы. При таком сценарии под ударом может оказаться молодое поколение, так как у взрослых с годами разовьется иммунитет к заболеванию.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Несмотря на прогресс, которого мы добились, в борьбе с COVID-19, остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто", – сказал он на брифинге.

Райан объяснил, что на сегодняшний день люди болеют COVID-19 по всему миру, не везде удается сдерживать распространение вируса, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии.

При этом эксперт отметил, что все меры и усилия, направленные на борьбу с болезнью, не проходят зря, так как каждый день помогают снизить уровень смертности от COVID-19 и уменьшить количество новых заболеваний.

Райан также добавил, что в человеческой истории уже случалось так, что эпидемии приобретали локальный характер и затягивались на многие годы. При таком сценарии, по его мнению, под ударом окажется молодое поколение, так как у взрослых с годами разовьется иммунитет к заболеванию.

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (975)

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