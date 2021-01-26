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Кирилл Вышинский выпустил книгу о почти 500-х днях в застенках Киева

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Российский журналист Кирилл Вышинский просидел в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В Москве вышла в свет книга исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского "Жил напротив тюрьмы…".

Кирилл Вышинский
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Название книги – строка из анекдота, который Вышинский упомянул в письме коллегам-журналистам по медиагруппе из СИЗО в Киеве в марте 2019 года: "Коллеги, привет из Киева! Я практически в двух шагах от своего дома. Анекдот "Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив дома" – это про меня".

Как считает сам автор, книга – точно не про тюрьму. По мнению Вышинского, это искренний рассказ, подтвержденный неопровержимыми фактами о том, как чувствует себя человек, попавший в совершенно непривычный для него, иной мир, что помогает ему держаться в тюрьме. О том, как большая политика может абсолютно и мгновенно изменить жизнь человека.

"Не знаю, как яркие сенсации и тайны, но раскрыть некоторые закулисные подробности самого громкого российско-украинского обмена "35 на 35" точно получится. И больше всего я хочу рассказать про современную Украину, после Майдана 2014 – какой я знал ее до ареста, работая в Киеве, и какой я увидел ее в тюрьме и из тюрьмы", - отметил Вышинский в авторском предисловии к книге.

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в аннотации к книге написала: "Кирилл Вышинский – один из главных символов украинского сопротивления, замечательный журналист и настоящий боец – написал книгу обо всем этом. К прочтению обязательна".

С 26 января книга поступила в онлайн-книжные сети.

© Sputnik / Илья Питалев
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Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября вернулся в Россию.


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