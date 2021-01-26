Мишустин назвал сроки выхода третьей российской вакцины от коронавируса

В настоящее время в гражданском обороте в России находятся два препарата против коронавирусной инфекции: вакцина "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ, и вакцина "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор".

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Минздрав России получил документы для регистрации третьей вакцины против коронавирусной инфекции, она поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы, заявил российский премьер Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о вакцине, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

"Это уже третья разработка наших ученых. В ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит – защитить еще больше людей от коронавируса", – пояснил премьер-министр.

Он отметил, что необходимо постепенно наращивать производство всех вакцин от коронавируса, чтобы их бесперебойно доставляли в больницы и поликлиники.

В настоящее время в гражданском обороте в России находятся два препарата против коронавирусной инфекции: вакцина "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ, и вакцина "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор". Сообщается, что в следующем месяце Россия начнет более масштабное производство последней.

Созданная в Центре Чумакова вакцина называется цельновирионной. В ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2, это значит, что он лишен своих инфекционных свойств, но может вызывать иммунную реакцию.