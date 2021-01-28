В жюри конкурса Андрея Стенина-2021 вошли лидеры мировой фотоиндустрии

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Международный конкурс для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина назвал состав своего звездного жюри.

В 2021 году в него вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы, в разные годы уже оценивавшие работы участников конкурса имени Стенина.

Среди них - фотодиректор журнала "Штерн" (Stern) Андреас Трамп (Германия); Рут Айххорн (Германия), независимый куратор и фоторедактор, в прошлом - фотодиректор немецкой версии журнала "ГЕО" (GEO); основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии в Лоди (Festival della Fotografia Etica) Альберто Прина (Италия); фоторедактор старейших изданий Южной Африки "Кейп Таймс" (Cape Times) и "Кейп Аргус" (Cape Argus) в составе медиагруппы "Индепендент Медиа" (Independent Media) Йэн Лэндсберг (ЮАР); двукратный обладатель ведущей фотопремии мира, World Press Photo, специальный фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников (Россия); Юрий Козырев (Россия), многократный обладатель ведущих международных фотопремий, со-основатель международного агентства фотографии "Нур" (Noor).

"Я благодарен и для меня почетно быть приглашенным в жюри конкурса имени Стенина. Это - уже сложившаяся команда со своим авторитетом, своими взглядами, концепцией, условиями, да и с легендой. Андрей был хорошим фотографом, прекрасным профессионалом. Очень важно об этом помнить. Для меня любой конкурс – это честное подведение итогов: просматривая все, что сделал за год, ты понимаешь свои плюсы и минусы. Есть также и объективные обстоятельства – например, этот год был сложным для всех нас", - сказал Юрий Козырев, российский фотограф, со-основатель агентства Noor Images.

В 2021 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ продлится до 28 февраля на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.

"В этом году я буду среди членов жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Несколько лет назад я уже работал в составе жюри этого конкурса. И уже тогда, несмотря на то, что конкурс еще только набирал свои обороты, было прислано очень большое количество сильных и очень интересных работ. Тогда для меня это был первый опыт работы в международной команде жюри, в которую входили представители медиаиндустрии всего мира. Я очень надеюсь, что в этом году мы также увидим большое число сильных, интересных и разнообразных работ, тем более, что минувший год был не простым и для России, и для всего мира. Я хочу пригласить к участию в нашем конкурсе всех фотографов, кому есть что показать в своих фотографиях, и рассказать миру о том, как они прожили этот год", - отметил Валерий Мельников, двукратный обладатель премии World Press Photo, специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня".

Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 000 рублей.

Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.