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Вузы России вернутся к очному обучению с 8 февраля

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (982)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210129/1031724478/Vuzy-Rossii-vernutsya-k-ochnomu-obucheniyu-s-8-fevralya.html

Ректорам приказано подготовить университеты и институты к приему студентов, а также обеспечить профилактику распространения коронавируса.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минобрнауки.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Началась регистрация кандидатов на обучение в вузах России

Приказ вступает в силу с 7 февраля, но фактически вузы вернутся к очному режиму с понедельника, 8 февраля.

Согласно приказу, ректорам необходимо подготовить университеты и институты к приему студентов, а также обеспечить профилактику распространения коронавируса.

Все должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При входе в здание, столовые и санузлы разместят емкости с антисептиками. Также у входящих в помещения будут мерить температуру, людей с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допустят. Во время перерывов аудитории необходимо проветривать.

В документе отмечено, что учебные заведения должны быть готовы к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Переход к традиционному формату обучения стал одним из основных вопросов заседания совета Российского союза ректоров, которое провел министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он поручил инициативной группе ректоров подготовить доклад о проверке и восполнении знаний студентов. Также Фальков обратил внимание профессионального сообщества на вопросы взаимодействия с иностранными студентами и их реинтеграцию в полноценный учебный процесс после того, как снимут ограничения.

Сейчас в вузах действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить на дистанционку студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Кроме того, к проведению занятий не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (982)

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