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Украина заявила, что не будет регистрировать вакцину "Спутник V"

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (982)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210129/1031724832/Ukraina-zayavila-chto-ne-budet-registrirovat-vaktsinu-Sputnik-V.html

В Верховной раде Украины ранее заявляли о требовании запретить на законодательном уровне закупку российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Павел Бедняков
Вакцину "Спутник V" зарегистрируют более чем в 20 странах в течение двух недель

"У нас есть некоторые политические силы, которые пытаются поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации. Если бы это не влияло на здоровье и жизнь людей, потому что вопрос вакцинации напрямую связан именно с этими двумя вещами, то, наверное, мы бы никак не реагировали. У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать - можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - заявил Степанов на брифинге в пятницу.

По его словам, вторая политическая сила выбрала путь "запугивания" украинцев, рассказывая, что вакцинация на Украине не начнется вовремя.

"Вакцинация на Украине начнется вовремя, как мы говорили еще с сентября прошлого года, что в феврале 2021 года мы начнем вакцинацию", - добавил Степанов.

Ранее депутат фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что фракция требует запретить на законодательном уровне закупку российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (982)

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