СБ Украины объявила в розыск экс-помощника президента Абхазии Ахру Авидзба

Авидзба подозревается в совершении преступлений по трем статьям УК Украины, в том числе в создании террористической организации и жестоком обращении с военнопленными.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Служба безопасности Украины объявила в розыск героя ДНР, командира "Пятнашки", бывшего помощника президента Абхазии по международным связям Ахру Авидзба. Об этом сообщает управление СБУ в Донецкой и Луганской областях на своей странице в Facebook.

"Контрразведчики и следователи СБУ установили, что гражданин России в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование "Интернациональная бригада "Пятнашка", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Ахра Авидзба по прозвищу "Абхаз" непосредственно участвовал в сопротивлении украинским силовикам АТО/ООС (антитеррористическая операция/операция объединенных сил) на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения.

Авидзба подозревают в совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), второй частью статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), первой частью статьи 438 (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году Ахра Авидзба в качестве добровольца прибыл в Донецкую народную Республику и стал первым руководителем интернационального отряда, батальона, затем бригады "Пятнашка", которую он создал. В феврале 2015 года Авидзба получил высшую государственную награду самопровозглашенной республики - "Герой Донецкой Народной Республики".

В июне 2020 года был назначен помощником президента Абхазии по международным связям, в ноябре 2020 года Авидзба написал заявление об отставке.