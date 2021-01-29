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СБ Украины объявила в розыск экс-помощника президента Абхазии Ахру Авидзба

© Foto / из личного архива Ахры Авидзба
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210129/1031727147/Eks-pomoschnik-prezidenta-Abkhazii-Akhra-Avidzba-obyavlen-v-rozysk-v-Ukraine.html

Авидзба подозревается в совершении преступлений по трем статьям УК Украины, в том числе в создании террористической организации и жестоком обращении с военнопленными.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Служба безопасности Украины объявила в розыск героя ДНР, командира "Пятнашки", бывшего помощника президента Абхазии по международным связям Ахру Авидзба. Об этом сообщает управление СБУ в Донецкой и Луганской областях на своей странице в Facebook.

"Контрразведчики и следователи СБУ установили, что гражданин России в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование "Интернациональная бригада "Пятнашка", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Ахра Авидзба по прозвищу "Абхаз" непосредственно участвовал в сопротивлении украинским силовикам АТО/ООС (антитеррористическая операция/операция объединенных сил) на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения.

Авидзба подозревают в совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), второй частью статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), первой частью статьи 438 (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году Ахра Авидзба в качестве добровольца прибыл в Донецкую народную Республику и стал первым руководителем интернационального отряда, батальона, затем бригады "Пятнашка", которую он создал. В феврале 2015 года Авидзба получил высшую государственную награду самопровозглашенной республики - "Герой Донецкой Народной Республики".

В июне 2020 года был назначен помощником президента Абхазии по международным связям, в ноябре 2020 года Авидзба написал заявление об отставке.


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