15:02 30 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.25
  • EUR92.30
Поиск

Из Турции в Россию и Китай отправились экспортные грузовые поезда

© Sputnik / Serkan Demirtas
Новости
Получить короткую ссылку
19120
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/1d/1031730717.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210130/1031730707/Iz-Turtsii-v-Rossiyu-i-Kitay-otpravilis-eksportnye-gruzovye-poezda-.html

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Грузовое движение по ней было открыто в 2017 году.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в пятницу отправился первый экспортный грузовой поезд в Россию, сообщает Sputnik Турция со ссылкой на турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.

Отмечается, что состав из 15 вагонов за восемь дней преодолеет путь протяженностью 4,65 тысячи километров из Турции в Россию.

В этот же день по БТК отправился и грузовой блок-поезд по маршруту Анкара-Сиань. Проезжая через два континента, состав преодолеет в целом 7 тысяч 792 километра.

По случаю отправки поездов в столице Турции состоялась официальная церемония проводов.

© Sputnik / Serkan Demirtas
Церемония отправления эксп.поезда

"Экспортные операции, которые мы осуществляли в Китай по морю за 45-60 дней, теперь смогут производиться по железной дороге за 15-20 минут. Китайский рынок является  для нас одним из крупнейших рынков сбыта полезных ископаемых. В 2020 году объем нашего экспорта полезных ископаемых в Китай составил 5,8 миллионов тонн", - сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, выступая на церемонии.

© Sputnik / Serkan Demirtas
Министр Энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. 

Первый экспортный грузовой поезд отправился из Стамбула в Китай 4 декабря 2020 года. 

Предполагаемая пропускная способность БТК - миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускную способность транспортного коридора планируется увеличить до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Женственность в кубе и очень ретро: как прошла Неделя высокой моды
Марш миротворцев к месту развертывания центра по урегулированию конфликта в Карабахе
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2020 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться