Из Турции в Россию и Китай отправились экспортные грузовые поезда

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Грузовое движение по ней было открыто в 2017 году.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в пятницу отправился первый экспортный грузовой поезд в Россию, сообщает Sputnik Турция со ссылкой на турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.

Отмечается, что состав из 15 вагонов за восемь дней преодолеет путь протяженностью 4,65 тысячи километров из Турции в Россию.

В этот же день по БТК отправился и грузовой блок-поезд по маршруту Анкара-Сиань. Проезжая через два континента, состав преодолеет в целом 7 тысяч 792 километра.

По случаю отправки поездов в столице Турции состоялась официальная церемония проводов.

© Sputnik / Serkan Demirtas Церемония отправления эксп.поезда

"Экспортные операции, которые мы осуществляли в Китай по морю за 45-60 дней, теперь смогут производиться по железной дороге за 15-20 минут. Китайский рынок является для нас одним из крупнейших рынков сбыта полезных ископаемых. В 2020 году объем нашего экспорта полезных ископаемых в Китай составил 5,8 миллионов тонн", - сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, выступая на церемонии.

© Sputnik / Serkan Demirtas Министр Энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.

Первый экспортный грузовой поезд отправился из Стамбула в Китай 4 декабря 2020 года.

Предполагаемая пропускная способность БТК - миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускную способность транспортного коридора планируется увеличить до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.