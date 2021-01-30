Стало известно, кто является бенефициаром "дворца" в Геленджике

Неделю назад на YouTube появился фильм о "дворце" Путина в Геленджике, который набрал миллионные просмотры. Комментируя видео, в Кремле заявляли, что владельцем объекта является один или несколько предпринимателей, но разглашать их имена не стали.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже не один год и закончатся примерно "через пару лет". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью бизнесмена.

"Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное", - рассказал Ротенберг в интервью, видео которого опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам Ротенберга, он стал бенефициаром несколько лет назад, когда ему удалось договориться с кредиторами. "Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально. Рассчитываю, что закончим строительство отеля через пару лет", - добавил он.

"Комплекс на мысе Идокопас не единственный гостиничный объект в стране, которым я занимаюсь. Локдаун с одной стороны показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой обнажил нехватку объёмов для размещения. Буду продолжать инвестировать в это направление бизнеса", - сказал он.

Ротенберг также отметил, что появление гостиницы позволяет добиться кумулятивного эффекта: появляются подряды у строителей, у логистики, у производителей продуктов питания, начинает развиваться необходимое образование, медицина, увеличивается количество рабочих мест, а у местных властей через налоговые отчисления появляются средства на развитие инфраструктуры.

Накануне журналисты телеканала "Россия 1" и Telegram-канала Mash показали здание изнутри, на кадрах видно, что там ведутся черновые работы, везде бетон, по свидетельству корреспондента "России 1" на полах во многих помещениях нет даже стяжки.

Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел опубликованный в YouTube фильм, где утверждается, что у президента якобы имеется "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно. В Кремле также заявляли, что давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, все они имеют целью раскачку ситуации.