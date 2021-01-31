Президент Абхазии поздравил Республику Науру с Днем независимости

Республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений в декабре 2009 года.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Республики Науру Лианела Роуен Энгимея с Днем независимости, сообщает пресс-служба главы государства.

"От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю с Днем независимости Республики Науру.

Народ Абхазии, знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости и подтвердивший свою непоколебимую решимость отстоять свое неотъемлемое право на свободу и самостоятельное развитие, всем сердцем разделяет с народом дружественной Республики Науру радость этого национального праздника", - говорится в тексте поздравления.

Бжания подчеркнул, что между Абхазией и Науру сформировались прочные узы дружбы, основанные на чувстве глубокого взаимного уважения и доверия.

Он также выразил готовность к "дальнейшей совместной работе по наращиванию всего комплекса двустороннего взаимовыгодного сотрудничества".

15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.

В 2018 году Абхазия и Науру подписали Соглашение об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран.

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