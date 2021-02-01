Медведев: урегулирование в Карабахе надо обсуждать и с Турцией

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые удалось прекратить лишь через два месяца после трехстороннего соглашения, достигнутого в ночь на 10 ноября.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Вопрос урегулирования в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, таковы реалии региона, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

"Турция – наш сосед и очень важный партнер. И очень близкая страна для Азербайджана. Этот фактор невозможно не учитывать", - заявил он в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос о роли Турции в урегулировании в Карабахе.

Медведев отметил, что президенты России и Турции ведут продуктивный диалог. 30 января в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года, был открыт совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта

"И это тоже элемент общей стабилизации. Но я бы не стал это оценивать как элемент какой-то долгосрочной политики или выстраивать здесь одну из конспирологических теорий. Просто мы обязаны принимать во внимание реалии, которые существуют в нашем регионе. А реалии таковы, что сегодня этот вопрос необходимо обсуждать и с партнёрами из Турции", - отметил Медведев.

Вопрос о статусе Карабаха не решен, но сейчас его обсуждать нельзя, лучше отодвинуть это на будущее, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В 1991 году Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана. Баку считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью своей территории и готов вести речь только об армянской культурной автономии в составе Азербайджана. Армения, в свою очередь, настаивает на праве региона на самоопределение. Власти самой непризнанной республики заявляют, что для них статус в составе Азербайджана неприемлем.

"На мой взгляд, совершенно очевидно сегодня всем, что вопрос о статусе действительно не решен, но его сейчас нельзя обсуждать, потому что любая электризация этого поля обсуждений вокруг статуса приводит к тому, что возникает мощнейший разряд. Сейчас это сделать невозможно. Тем более что позиции сторон здесь очень сильно различаются, даже внутри Армении идут дискуссии", - сказал он.

Новый виток эскалации нагорно-карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году, случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. За два месяца боевых действий стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.