Состояние богатейших россиян за январь выросло на 1,37 миллиарда долларов

Цифры приведены на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него входят 23 человека.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Общее состояние богатейших россиян в течение января выросло на 1,37 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

При подсчетах учитывается стоимость акций компаний, в которых бизнесмены имеют доли, или же исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA, или цены акции к прибыли на акцию.

В рейтинге BBI 500 богатейших людей мира, из них 23 человека - россияне.

Так, один из российских предпринимателей, один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин за январь разбогател на 704 миллиона долларов, до 30,7 миллиарда. Он в рейтинге BBI - самый богатый из россиян.

На втором месте находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого достигает 24,4 миллиарда.

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин увеличил свой капитал с начала года на 358 миллионов долларов, до 24,2 миллиарда.

Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал достиг 22,1 миллиарда.

На пятом месте расположился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние стало меньше на 69 миллионов долларов и составило 21 миллиард долларов.

На шестом месте оказался Роман Абрамович (Evraz), он обладатель 18,3 миллиарда долларов.

Седьмое место занял бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (18,1 миллиарда долларов), его состояние при этом выросло на 25,4 миллиона.

На восьмом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который прибавил 672 миллиона — теперь его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов.

Девятое место получил Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние уменьшилось на 145 миллионов долларов, до 16,5 миллиарда. Десятое место досталось основному владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу, чье состояние поднялось за январь на 126 миллионов долларов и достигло 16,2 миллиарда.